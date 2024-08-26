СМИ: Авиабазе НАТО в Германии, вероятно, угрожала российская диверсия
Агентство DPA из собственных источников в немецких кругах безопасности узнало, что авиабазе НАТО в Гайленкирхене, где на прошлой неделе повышали уровень тревоги, вероятно, угрожала российская диверсия с беспилотником.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикацию Morgenpost
Детали: Агентство отметило, что по базе в Гайленкирхене были выводы разведки, согласно которым вероятной считалась угроза "российского диверсионного акта".
От источников агентство узнало, что немецкие разведчики получили серьезную наводку от иностранной разведывательной службы "о подготовительных действиях к вероятному российскому диверсионному акту против базы НАТО с использованием беспилотника".
На прошлой неделе штаб-квартира НАТО в Брюсселе, как и сама авиабаза в Гайленкирхене, хранила молчание относительно возможной угрозы.
Представитель базы отверг предположения о полетах беспилотников как "абсурдные", а расследование взяла на себя полиция Кельна. Федеральная прокуратура не расследует это дело.
Напомним:
- На прошлой неделе авиабаза НАТО в Гайленкирхене в Северном Рейне-Вестфалии усилила меры безопасности из-за возможной угрозы. Это сделали в целях предосторожности после того, как американская разведка предупредила о возможном нападении на базу.
- После того как ничего не произошло, в пятницу уровень безопасности был снова снижен.