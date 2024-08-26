СМИ: Авиабазе НАТО в Германии, вероятно, угрожала российская диверсия

Агентство DPA из собственных источников в немецких кругах безопасности узнало, что авиабазе НАТО в Гайленкирхене, где на прошлой неделе повышали уровень тревоги, вероятно, угрожала российская диверсия с беспилотником.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикацию Morgenpost

Детали: Агентство отметило, что по базе в Гайленкирхене были выводы разведки, согласно которым вероятной считалась угроза "российского диверсионного акта".

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От источников агентство узнало, что немецкие разведчики получили серьезную наводку от иностранной разведывательной службы "о подготовительных действиях к вероятному российскому диверсионному акту против базы НАТО с использованием беспилотника".

На прошлой неделе штаб-квартира НАТО в Брюсселе, как и сама авиабаза в Гайленкирхене, хранила молчание относительно возможной угрозы.

Представитель базы отверг предположения о полетах беспилотников как "абсурдные", а расследование взяла на себя полиция Кельна. Федеральная прокуратура не расследует это дело.

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