Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Черкащині й у Києві викрили двох паліїв автомобілів військових

Анастасія ПроцПонеділок, 26 серпня 2024, 17:54
На Черкащині й у Києві викрили двох паліїв автомобілів військових
ФОТО: КИЇВСЬКА МІСЬКА ПРОКУРАТУРА

Правоохоронці затримали на Черкащині та у Києві двох чоловіків за підозрою в підпалі автомобіля військовослужбовців на замовлення окупантів. 

Джерело: Офіс генерального прокурора, Служба безпеки України

Дослівно ОГП: "За даними слідства, 27-річний киянин та 25-річний житель Уманського району на початку серпня 2024 року погодилися на пропозицію замовників підпалити автомобілі військовослужбовців. Грошова винагорода в обох випадках становила 1000 доларів США".

Реклама:

Деталі: Зазначається, що у столиці чоловік в обмін на гроші від окупантів погодився підпалити автомобіль Jeep Grand Cherokee. Зловмисник спершу сфотографував авто та надіслав замовнику у Telegram. Отримавши погодження на підпал цієї автівки, він взяв з дому підготовлену рідину для розпалювання вогню, вночі облив капот і підпалив.

 
фото: Київська міська прокуратура

Втім, замість обіцяних грошей представник РФ почав погрожувати зловмиснику, що "зіллє" їхнє листування українським правоохоронцям. Таким чином росіянин хотів "мотивувати" свого поплічника продовжити серію підпалів у Києві.

 
фото: СБУ

Наразі правоохоронці перевіряють причетність затриманого до підпалу ще одного автомобіля ЗСУ в Печерському районі.

ВІДЕО ДНЯ

На Черкащині чоловік підпалив автівку Держприкордонслужби України.За даними слідства, авто перебувало на СТО, де проходило техобслуговування після виконання службових завдань. Провівши дорозвідку, підозрюваний вдягнув для маскування плащ-дощовик, прибув на локацію та підпалив авто. Зазначається, що для вчинення злочину він використав  заздалегідь підготовлену легкозаймисту суміш.

 
фото: Київська міська прокуратура

Після підпалу зловмисник втік, однак правоохоронці оперативно ідентифікували чоловіка та встановили його місцезнаходження.

 
фото: Черкаська обласна  прокуратура

Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.

КиївЧеркаська областьавто
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський звільнив Олещука з посади командувача Повітряних сил

Туск: Україна не буде членом ЄС, якщо не врегулює історичні проблемні питання з Польщею

Готується звільнення голови "Укренерго" Кудрицького — джерела

МЗС України закликало Монголію арештувати Путіна під час його візиту за ордером МКС

Подоляк спростував власну заяву про зупинку транзиту російської нафти

оновлено, відеоУ Харкові кількість загиблих від російського удару зросла до 5, ще 47 людей поранені

Усі новини...
Київ
У Голосіївському районі Києва через падіння на трасу уламків БпЛА згоріла машина: постраждав водій
Чотири станції столичного метро наразі працюють лише як укриття
У Києві виникли проблеми зі світлом
Останні новини
03:40
Росіяни атакували 13 громад Сумщини, поранили людину
03:06
велоспорт37-річний Вудс виграв 13-й гірський етап Вуельти-2024
02:48
На Київщині працює ППО, у столиці оголосили третю за ніч повітряну тривогу
02:30
оновлюється від 00:10Ворожі безпілотники атакують Україну
01:30
відеоКличко: Оновленою ділянкою між київськими станціями метро пройшов пробний потяг
01:12
Український легкоатлет здобув бронзу на етапі Діамантової ліги
01:02
тенісРозсипалась у вирішальному сеті: Костюк поступилась Наварро на US Open-2024
00:54
Ворог окупував Карлівку на Донеччині – DeepState
00:53
Військовий облік без ВЛК і повістки на нові адреси: що змінилося у мобілізаційних правилах
00:20
оновленоУ Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
Усі новини...
Реклама:
Реклама: