На Черкащині й у Києві викрили двох паліїв автомобілів військових

Правоохоронці затримали на Черкащині та у Києві двох чоловіків за підозрою в підпалі автомобіля військовослужбовців на замовлення окупантів.

Джерело: Офіс генерального прокурора, Служба безпеки України

Дослівно ОГП: "За даними слідства, 27-річний киянин та 25-річний житель Уманського району на початку серпня 2024 року погодилися на пропозицію замовників підпалити автомобілі військовослужбовців. Грошова винагорода в обох випадках становила 1000 доларів США".

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Деталі: Зазначається, що у столиці чоловік в обмін на гроші від окупантів погодився підпалити автомобіль Jeep Grand Cherokee. Зловмисник спершу сфотографував авто та надіслав замовнику у Telegram. Отримавши погодження на підпал цієї автівки, він взяв з дому підготовлену рідину для розпалювання вогню, вночі облив капот і підпалив.

фото: Київська міська прокуратура

Втім, замість обіцяних грошей представник РФ почав погрожувати зловмиснику, що "зіллє" їхнє листування українським правоохоронцям. Таким чином росіянин хотів "мотивувати" свого поплічника продовжити серію підпалів у Києві.

фото: СБУ

Наразі правоохоронці перевіряють причетність затриманого до підпалу ще одного автомобіля ЗСУ в Печерському районі.

ВІДЕО ДНЯ

На Черкащині чоловік підпалив автівку Держприкордонслужби України.За даними слідства, авто перебувало на СТО, де проходило техобслуговування після виконання службових завдань. Провівши дорозвідку, підозрюваний вдягнув для маскування плащ-дощовик, прибув на локацію та підпалив авто. Зазначається, що для вчинення злочину він використав заздалегідь підготовлену легкозаймисту суміш.

фото: Київська міська прокуратура

Після підпалу зловмисник втік, однак правоохоронці оперативно ідентифікували чоловіка та встановили його місцезнаходження.

фото: Черкаська обласна прокуратура

Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.