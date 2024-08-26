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В Черкасской области и в Киеве разоблачили двух поджигателей автомобилей военных

Анастасия ПроцПонедельник, 26 августа 2024, 17:54
В Черкасской области и в Киеве разоблачили двух поджигателей автомобилей военных
ФОТО: КИЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА

Правоохранители задержали в Черкасской области и в Киеве двух мужчин по подозрению в поджоге автомобиля военнослужащих по заказу оккупантов.

Источник: Офис генерального прокурора, Служба безопасности Украины

Дословно ОГП: "По данным следствия, 27-летний киевлянин и 25-летний житель Уманского района в начале августа 2024 года согласились на предложение заказчиков поджечь автомобили военнослужащих. Денежное вознаграждение в обоих случаях составляло 1000 долларов США".

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Детали: Отмечается, что в столице мужчина в обмен на деньги от оккупантов согласился поджечь автомобиль Jeep Grand Cherokee. Злоумышленник сначала сфотографировал авто и отправил заказчику в Telegram. Получив согласие на поджог этой машины, он взял из дома подготовленную жидкость для разжигания огня, ночью облил капот и поджег.

 
ФОТО: КИЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА

Впрочем, вместо обещанных денег представитель РФ начал угрожать злоумышленнику, что "сольет" их переписку украинским правоохранителям. Таким образом россиянин хотел "мотивировать" своего приспешника продолжить серию поджогов в Киеве.

 
фото: СБУ

Сейчас правоохранители проверяют причастность задержанного к поджогу еще одного автомобиля ВСУ в Печерском районе.

ВИДЕО ДНЯ

В Черкасской области мужчина поджег машину Госпогранслужбы Украины. По данным следствия, авто находилось на СТО, где проходило техобслуживание после выполнения служебных задач. Проведя доразведку, подозреваемый надел для маскировки плащ-дождевик, прибыл на локацию и поджег авто. Отмечается, что для совершения преступления он использовал заранее подготовленную легковоспламеняющуюся смесь.

 
ФОТО: КИЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА

После поджога злоумышленник скрылся, однако правоохранители оперативно идентифицировали мужчину и установили его местонахождение.

 
ФОТО: ЧЕРКАССКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Сейчас обоим задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

КиевЧеркасская областьавто
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