Французька поліція розкрила деталі звинувачень проти засновника Telegram

Агентство Reuters з посилання на речника французької поліції, пише що засновника Telegram Павла Дурова звинувачують у недостатньому реагування на злочини, які відбуваються за допомогою месенджера.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters сказав речник французької поліції, пише "Європейська правда".

Деталі: Представник поліції Франції сказав, що Дуров все ще перебуває під вартою у Франції та перебуває під слідством національного підрозділу з боротьби з кіберзлочинністю та національного бюро по боротьбі з шахрайством.

Реклама:

Дурова "звинувачують у пасивності щодо кібер– і фінансових злочинів, скоєних у Telegram", додав він.

Нагадаємо: