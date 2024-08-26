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Французька поліція розкрила деталі звинувачень проти засновника Telegram

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 26 серпня 2024, 18:44
Французька поліція розкрила деталі звинувачень проти засновника Telegram
Дуров. Ілюстративне фото: Getty Images

Агентство Reuters з посилання на речника французької поліції, пише що засновника Telegram Павла Дурова звинувачують у недостатньому реагування на злочини, які відбуваються за допомогою месенджера.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters сказав речник французької поліції, пише "Європейська правда".

Деталі: Представник поліції Франції сказав, що Дуров все ще перебуває під вартою у Франції та перебуває під слідством національного підрозділу з боротьби з кіберзлочинністю та національного бюро по боротьбі з шахрайством.

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Дурова "звинувачують у пасивності щодо кібер– і фінансових злочинів, скоєних у Telegram", додав він.

Нагадаємо:

  • Генеральний секретар Ofmin (французького управління по боротьбі з насильством проти неповнолітніх) Жан-Мішель Берніго своєю чергою стверджує, що звинувачення проти засновника Telegram стосуються "відсутності модерації та співпраці" з його боку, "зокрема у боротьбі з дитячою порнографією".
  • Французькі ЗМІ повідомили, що у Франції у суботу ввечері затримали засновника месенджера Telegram, росіянина Павла Дурова.
  • Французькі слідчі вважають, що відсутність модерації у Telegram, відмова від співпраці з правоохоронними органами, а також пропоновані месенджером інструменти, такі як одноразовий номер, криптовалюти тощо, роблять Дурова співучасником наркоторгівлі, злочинів на ґрунті педофілії й шахрайства.
  • Раніше заклики до регулювання Telegram лунали з боку окремих країн-членів ЄС.

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