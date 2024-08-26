Французская полиция раскрыла детали обвинений против основателя Telegram

Агентство Reuters со ссылкой на представителя французской полиции, пишет что основателя Telegram Павла Дурова обвиняют в недостаточном реагировании на преступления, которые происходят с помощью мессенджера.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters сказал представитель французской полиции, пишет „Европейская правда".

Детали: Представитель полиции Франции сказал, что Дуров все еще находится под стражей во Франции и находится под следствием национального подразделения по борьбе с киберпреступностью и национального бюро по борьбе с мошенничеством.

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Дурова "обвиняют в пассивности в отношении кибер– и финансовых преступлений, совершенных в Telegram", добавил он.

Напомним: