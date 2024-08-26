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Французская полиция раскрыла детали обвинений против основателя Telegram

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 26 августа 2024, 18:44
Французская полиция раскрыла детали обвинений против основателя Telegram
Дуров. Иллюстративное фото: Getty Images

Агентство Reuters со ссылкой на представителя французской полиции, пишет что основателя Telegram Павла Дурова обвиняют в недостаточном реагировании на преступления, которые происходят с помощью мессенджера.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters сказал представитель французской полиции, пишет „Европейская правда".

Детали: Представитель полиции Франции сказал, что Дуров все еще находится под стражей во Франции и находится под следствием национального подразделения по борьбе с киберпреступностью и национального бюро по борьбе с мошенничеством.

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Дурова "обвиняют в пассивности в отношении кибер– и финансовых преступлений, совершенных в Telegram", добавил он.

Напомним:

  • Генеральный секретарь Ofmin (французского управления по борьбе с насилием против несовершеннолетних) Жан-Мишель Берниго в свою очередь утверждает, что обвинения против основателя Telegram касаются "отсутствия модерации и сотрудничества" с его стороны, "в частности в борьбе с детской порнографией".
  • Французские СМИ сообщили, что во Франции в субботу вечером задержали основателя мессенджера Telegram, россиянина Павла Дурова.
  • Французские следователи считают, что отсутствие модерации в Telegram, отказ от сотрудничества с правоохранительными органами, а также предлагаемые мессенджером инструменты, такие как одноразовый номер, криптовалюты и т.д., делают Дурова соучастником наркоторговли, преступлений на почве педофилии и мошенничества.
  • Ранее призывы к регулированию Telegram звучали со стороны отдельных стран-членов ЕС.

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