У Мінську заявили, що не отримували "офіційних звернень" України відвести війська від кордону

Речник Міністерства закордонних справ Білорусі Анатолій Глаз заявив, що Мінськ не отримував "офіційних звернень" від України з вимогою відвести війська від спільного кордону.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на БЕЛТА

Деталі: Речник білоруського МЗС заявив, що офіційний Мінськ не отримував звернень від української сторони стосовно відведення військ "у жодному вигляді", а повідомлення МЗС України вони бачили "на просторах інтернету", де "вистачає всякого".

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"Тож ми самі були б вдячні, якби хто-небудь зміг нам роз'яснити логіку подібних заяв. Як на нашу думку, вельми хитромудру", – говорить він.

Глаз повторив тезу білоруської пропаганди про нібито запущені над Білоруссю українські дрони та "постійні провокації" з українського боку, через що білоруські збройні сили змушені виконувати "завдання із забезпечення безпеки території Білорусі та наших громадян".

"Але ви ж розумієте, що це в межах класичної логіки. А якою логікою керується українська сторона, ми не знаємо. Можливо, тут присутня якась хитра гра, розрахована на внутрішнє споживання або на отримання овацій із Заходу. Однак головне в такій грі – не перехитрити самих себе", – додав він.

ВІДЕО ДНЯ

МЗС України напередодні з посиланням на дані розвідки повідомило, що Білорусь зосередила "значні сили" біля північних кордонів, у безпосередній близькості до Чорнобильської АЕС.

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