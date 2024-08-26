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У Мінську заявили, що не отримували "офіційних звернень" України відвести війська від кордону

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 26 серпня 2024, 19:48
У Мінську заявили, що не отримували офіційних звернень України відвести війська від кордону
Ілюстративне фото: Getty Images

Речник Міністерства закордонних справ Білорусі Анатолій Глаз заявив, що Мінськ не отримував "офіційних звернень" від України з вимогою відвести війська від спільного кордону.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на БЕЛТА

Деталі: Речник білоруського МЗС заявив, що офіційний Мінськ не отримував звернень від української сторони стосовно відведення військ "у жодному вигляді", а повідомлення МЗС України вони бачили "на просторах інтернету", де "вистачає всякого".

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"Тож ми самі були б вдячні, якби хто-небудь зміг нам роз'яснити логіку подібних заяв. Як на нашу думку, вельми хитромудру", – говорить він.

Глаз повторив тезу білоруської пропаганди про нібито запущені над Білоруссю українські дрони та "постійні провокації" з українського боку, через що білоруські збройні сили змушені виконувати "завдання із забезпечення безпеки території Білорусі та наших громадян".

"Але ви ж розумієте, що це в межах класичної логіки. А якою логікою керується українська сторона, ми не знаємо. Можливо, тут присутня якась хитра гра, розрахована на внутрішнє споживання або на отримання овацій із Заходу. Однак головне в такій грі – не перехитрити самих себе", – додав він.

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МЗС України напередодні з посиланням на дані розвідки повідомило, що Білорусь зосередила "значні сили" біля північних кордонів, у безпосередній близькості до Чорнобильської АЕС.

Нагадаємо:

  • В середині серпня самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що йому "довелося" перекинути майже третину всієї армії до кордону з Україною, але потім після з’ясування намірів і Київ, і Мінськ нібито знову зменшили розмір угруповань зі свого боку кордону. 
  • У Державній прикордонній службі України тоді повідомили, що не фіксують збільшення кількості техніки чи особового складу білоруських військ біля кордону з Україною.

БілорусьУкраїнакордон
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