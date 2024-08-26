В Минске заявили, что не получали "официальных обращений" Украины отвести войска от границы

Представитель Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз заявил, что Минск не получал "официальных обращений" от Украины с требованием отвести войска от общей границы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на БЕЛТА

Детали: Представитель белорусского МИД заявил, что официальный Минск не получал обращений от украинской стороны по отводу войск "ни в каком виде", а сообщение МИД Украины они видели "на просторах интернета", где "хватает всякого".

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"Поэтому мы сами были бы благодарны, если бы кто-нибудь смог нам разъяснить логику подобных заявлений. Как по нашему мнению, весьма замысловатую", – говорит он.

Глаз повторил тезис белорусской пропаганды о якобы запущенных над Беларусью украинских дронах и "постоянных провокациях" с украинской стороны, из-за чего белорусские вооруженные силы вынуждены выполнять "задачи по обеспечению безопасности территории Беларуси и наших граждан".

"Но вы же понимаете, что это в рамках классической логики. А какой логикой руководствуется украинская сторона, мы не знаем. Возможно, здесь присутствует какая-то хитрая игра, рассчитанная на внутреннее потребление или на получение оваций с Запада. Однако главное в такой игре – не перехитрить самих себя", – добавил он.

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МИД Украины накануне со ссылкой на данные разведки сообщил, что Беларусь сосредоточила "значительные силы" у северных границ, в непосредственной близости к Чернобыльской АЭС.

Напомним: