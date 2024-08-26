Міноборони: Військові не отримали гуманітарної допомоги на 170 млн грн

Міністерство оборони та Державна митна служба виявили, що військові не отримали гуманітарну допомогу на суму в понад 170 млн грн. Правоохоронці розпочали розслідування щодо можливого незаконного привласнення майна.

Джерело: Міністерство оборони України

Дослівно: "За результатами спільних внутрішніх аудитів з березня по липень 2024 року Міністерство оборони України у співпраці з Державною митною службою України виявили потенційні ризики незаконного використання гуманітарної допомоги на суму 171.78 млн грн."

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Деталі: За даними Держмитслужби, для потреб Збройних сил України через митний контроль пройшли:

424 одиниці транспортних засобів;

476.23 тонн товарів різних найменувань без зазначення вартості;

6.2 тонни продуктів харчування та пластикових гранул.

Проте, у відомстві не змогли підтвердити отримання цієї допомоги військовими підрозділами.

"Міноборони направило відповідні повідомлення до правоохоронних органів для оцінки правомірності дій окремих посадових осіб за ознаками незаконного збагачення, привласнення майна та зловживання службовим становищем. За даними фактами триває розслідування.", - зазначають у міністерстві.

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