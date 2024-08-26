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Минобороны: Военные не получили гуманитарной помощи на 170 млн грн

Анастасия ПроцПонедельник, 26 августа 2024, 20:09
Минобороны: Военные не получили гуманитарной помощи на 170 млн грн
Иллюстративное фото: Getty Images

Министерство обороны и Государственная таможенная служба обнаружили, что военные не получили гуманитарную помощь на сумму в более 170 млн грн. Правоохранители начали расследование относительно возможного незаконного присвоения имущества.

Источник: Министерство обороны Украины

Дословно: "По результатам совместных внутренних аудитов с марта по июль 2024 года Министерство обороны Украины в сотрудничестве с Государственной таможенной службой Украины обнаружили потенциальные риски незаконного использования гуманитарной помощи на сумму 171.78 млн грн."

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Детали: По данным Гостаможслужбы, для нужд Вооруженных сил Украины через таможенный контроль прошли:

  • 424 единицы транспортных средств;
  • 476.23 тонн товаров различных наименований без указания стоимости;
  • 6.2 тонны продуктов питания и пластиковых гранул.

Однако, в ведомстве не смогли подтвердить получение этой помощи военными подразделениями.

"Минобороны направило соответствующие сообщения в правоохранительные органы для оценки правомерности действий отдельных должностных лиц по признакам незаконного обогащения, присвоения имущества и злоупотребления служебным положением. По данным фактам продолжается расследование", - отмечают в министерстве.

МинобороныгуманитаркаВооруженные силы
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