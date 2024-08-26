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Зеленський назвав одну з причин операції ЗСУ у Курській області

Станіслав ПогоріловПонеділок, 26 серпня 2024, 21:02
Зеленський назвав одну з причин операції ЗСУ у Курській області
Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили зайшли на територію Курської області РФ, у тому числі для того, щоб компенсувати дефіцит далекобійної зброї.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Фізична присутність наших сил у Курській області, наші активні дії зі знищення російської загрози на її ж території – це серед іншого спосіб компенсувати дефіцит далекобійності".

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Деталі: Президент нагадав, що райони запусків ракет по Україні – це, зокрема, був повітряний простір Курської області, Бєлгородської, інших прикордонних регіонів Росії, а також акваторія Чорного моря і територія окупованого Криму.

"Кожен такий удар знову й знову повертає всіх нас до завдання далекобійності – до необхідності дати нашим Силам оборони достатньо далекобійної зброї, яка може знищувати терористів саме там, звідки вони завдають ударів. Це оптимальна антитерористична тактика, на яку має право і яку точно застосував би для свого захисту кожен з наших партнерів, від яких ми очікуємо рішень – очікуємо далекобійності", - зазначив Зеленський.

ЗеленськийКурська область війна
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