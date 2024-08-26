Зеленский назвал одну из причин операции в Курской области

Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы зашли на территорию Курской области РФ, в том числе для того, чтобы компенсировать дефицит дальнобойного оружия.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Физическое присутствие наших сил в Курской области, наши активные действия по уничтожению российской угрозы на ее же территории - это среди прочего способ компенсировать дефицит дальнобойности".

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Детали: Президент напомнил, что районы запусков ракет по Украине - это, в частности, было воздушное пространство Курской области, Белгородской, других приграничных регионов России, а также акватория Черного моря и территория оккупированного Крыма.

"Каждый такой удар снова и снова возвращает всех нас к задаче дальнобойности - к необходимости дать нашим Силам обороны достаточно дальнобойного оружия, которое может уничтожать террористов именно там, откуда они наносят удары. Это оптимальная антитеррористическая тактика, на которую имеет право и которую точно применил бы для своей защиты каждый из наших партнеров, от которых мы ожидаем решений - ожидаем дальнобойности", - отметил Зеленский.