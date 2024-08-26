Росіяни атакували безпілотником цивільне авто в Херсоні: загинув чоловік
Понеділок, 26 серпня 2024, 21:17
Ввечері 26 серпня російські військові обстріляли з безпілотника цивільне авто у Дніпровському районі Херсона, внаслідок чого загинув 68-річний чоловік.
Джерело: Херсонська ОВА
Дослівно: "Ввечері у Дніпровському районі окупанти атакували з безпілотника цивільне авто, у якому перебувало подружжя".
Реклама:
Деталі: Зазначається, що через важкі травми помер 68-річний чоловік.
"Медики до останнього боролись за його життя. Щирі співчуття родичам загиблого", - йдеться в повідомленні.