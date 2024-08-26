Россияне атаковали беспилотником гражданское авто в Херсоне: погиб мужчина

Вечером 26 августа российские военные обстреляли с беспилотника гражданское авто в Днепровском районе Херсона, в результате чего погиб 68-летний мужчина.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "Вечером в Днепровском районе оккупанты атаковали с беспилотника гражданское авто, в котором находились супруги".

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Детали: Отмечается, что из-за тяжелых травм скончался 68-летний мужчина.

"Медики до последнего боролись за его жизнь. Искренние соболезнования родственникам погибшего", - говорится в сообщении.