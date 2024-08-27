Ворожі "Шахеди" атакують Україну

Вночі 27 серпня повітряну тривогу оголосили у столиці України та низці областей через загрозу ворожих "Шахедів".

Джерело: Повітряні сили, КМДА

Деталі: О 00:07 повітряна тривога була оголошена в Києві.

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Перед цим Повітряні сили попередили про загрозу російських ворожих безпілотників у низці областей України.

Дослівно Повітряні сили о 00:05:

"Нові група"Шахедів" з півночі Херсонщини на Миколаївщину.

ВІДЕО ДНЯ

БпЛА на півночі Миколаївщини рухаються на північний захід.

Кілька груп "Шахедів" на півдні Вінниччини , курс на північ.

Декілька груп Шахедів на Сумщині рухаються у західному напрямку.

Кілька груп Шахедів на півдні та півночі Чернігівщини, курсом на Київщину.

Кілька груп Шахедів на півночі Полтавщини курсом на Миргород, Полтаву".

00:40: Атака "Шахедів" з півдня та північного сходу триває.

БпЛА на півночі Херсонщини, Миколаївщини, Одещини рухаються на північний захід.

Кілька груп "Шахедів" на Вінниччині , курс на захід.

Декілька груп "Шахедів" на Сумщині рухаються у західному напрямку.

Кілька груп "Шахедів" на Чернігівщині, курсом на захід.

Група "Шахедів" на півночі Київщини прямує на Житомирщину.

"Шахеди" на Полтавщині та Черкащині курсом на захід.

Деталі: О 00:48 у Києві скасували повітряну тривогу.

О 1:08 у Києві знову оголосили повітряну тривогу, яку скасували о 2:34.

Повітряні сили о 1:10: ""Шахеди" на Київ, Чернігів".

Деталі: На Київщині пролунали вибухи, працювала ППО.

Повітряні сили о 00:50: "Атака "Шахедів" з північного сходу триває.

Нова група БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.

"Шахеди" на Миколаївщині, Кіровоградщині, Черкащині, Вінниччині , курс на північний захід.

"Шахеди" на Сумщині рухаються у південно-західному напрямку.

"Шахеди" на Полтавщині, півночі Київщини та півдні Чернігівщини - курсом на захід".

2:43: БпЛА на Миколаївщині, курсом на захід.

"Шахеди" на Черкащині, Київщині.

Нова група "Шахедів" на Сумщині,Чернігівщині рухаються у західному напрямку.

"Шахеди" на Полтавщині, - курсом на захід.

3:04: "Ворожі БпЛА продовжують рух у Сумській,Полтавській,Чернігівській областях та на Киівщині".

4:08: ""Шахеди" на півдні Дніпропетровщини , курс на південний захід.

"Шахеди" на Харківщині, курс на південь.

"Шахеди" на межі Сумської, Полтавської та Чернігівської областей – курсом на захід.

"Шахеди" на Чернігівщині, півночі Київщини, Житомирщині – курс на захід".

4:17: ""Шахеди" у напрямку Києва. Миргорода, Прилук. Кам"янського, Ізюма".

4:48: "Атака "Шахедів" з північного сходу триває.

"Шахеди" на півдні Кіровоградщині, курс на Кропивницький

"Шахеди" на Донеччині, курс на південь.

"Шахеди" на півдні Сумщини – курсом на захід.

"Шахеди" на півдні Чернігівщини, прямують на Київщину.

Дрони на півдні та півночі Київщини, Житомирщині, курс на захід.

БпЛА на Хмельниччині курс на Старокостянтинів".

5:39: "Шахеди" на півдні Херсонщини, Кіровоградщини, Черкащини.

"Шахеди" на півдні Сумщини, на півночі Полтавщини - курсом на захід.

"Шахеди" на півдні Чернігівщини, прямують на північ.

Дрони в центрі та півночі Житомирщини,курс на захід".

6:31: "БпЛА на заході Дніпропетровщини, курс на північно-східний напрямок.

"Шахеди" на Кровоградщині, курс на південь.

"Шахеди" на Харківщині, курс на південь.

"Шахеди" на Сущині північно-східний напрямок.

"Шахеди" на Чернігівщині та Київщина, курс на південь.

Дрони на Житомирщині, південний напрям".