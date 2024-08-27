Вражеские "Шахеды" атакуют Украину

Ночью 27 августа воздушную тревогу объявили в столице Украины и ряде областей из-за угрозы вражеских "Шахедов".

Источник: Воздушные силы, КГГА

Детали: В 00:07 воздушная тревога была объявлена в Киеве.

Реклама:

Перед этим Воздушные силы предупредили об угрозе российских вражеских беспилотников в ряде областей Украины.

Дословно Воздушные силы в 00:05:

"Новые группа "Шахедов" с севера Херсонщины на Николаевщину.

ВИДЕО ДНЯ

БпЛА на севере Николаевщины движутся на северо-запад.

Несколько групп "Шахедов" на юге Винницкой области, курс на север.

Несколько групп Шахедов на Сумщине движутся в западном направлении.

Несколько групп Шахедов на юге и севере Черниговщины, курсом на Киевщину.

Несколько групп Шахедов на севере Полтавщины курсом на Миргород, Полтаву".

00:40: Атака "Шахедов" с юга и северо-востока продолжается.

БпЛА на севере Херсонщины, Николаевщины, Одесской области движутся на северо-запад.

Несколько групп "Шахедов" в Винницкой области, курс на запад.

Несколько групп "Шахедов" на Сумщине движутся в западном направлении.

Несколько групп "Шахедов" на Черниговщине, курсом на запад.

Группа "Шахедов" на севере Киевщины направляется на Житомирщину.

"Шахеды" на Полтавщине и Черкасщине курсом на запад.

Детали: В 00:48 в Киеве отменили воздушную тревогу.

В 1:08 в Киеве снова объявили воздушную тревогу, которую отменили в 2:34.

Воздушные силы в 1:10: ""Шахеды" на Киев, Чернигов".

Детали: На Киевщине прогремели взрывы, работала ПВО.

Воздушные силы в 00:50: "Атака "Шахедов" с северо-востока продолжается.

Новая группа БпЛА с Херсонщины на Николаевщину.

"Шахеды" в Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой областях, курс на северо-запад.

"Шахеды" на Сумщине движутся в юго-западном направлении.

"Шахеды" на Полтавщине, севере Киевщины и юге Черниговщины - курсом на запад".

2:43: БпЛА на Николаевщине, курсом на запад.

"Шахеды" на Черкасщине, Киевщине.

Новая группа "Шахедов" на Сумщине, Черниговщине движутся в западном направлении.

"Шахеды" на Полтавщине, - курсом на запад.

3:04: "Вражеские БпЛА продолжают движение в Сумской, Полтавской, Черниговской областях и на Киевщине".

4:08: ""Шахеды" на юге Днепропетровщины, курс на юго-запад.

"Шахматы" на Харьковщине, курс на юг.

"Шахматы" на границе Сумской, Полтавской и Черниговской областей - курсом на запад.

"Шахматы" на Черниговщине, севере Киевщины, Житомирщине - курс на запад".

4:17: ""Шахматы" в направлении Киева. Миргорода, Прилук. Каменского, Изюма".

4:48: "Атака „Шахедов" с северо-востока продолжается.

"Шахеды" на юге Кировоградской области, курс на Кропивницкий

"Шахеды" в Донецкой области, курс на юг.

"Шахеды" на юге Сумщины - курсом на запад.

"Шахеды" на юге Черниговщины, направляются на Киевщину.

Дроны на юге и севере Киевщины, Житомирской области, курс на запад.

БпЛА в Хмельницкой области курс на Староконстантинов".

5:39: "Шахеды" на юге Херсонщины, Кировоградщины, Черкасщины.

"Шахеды" на юге Сумщины, на севере Полтавщины - курсом на запад.

"Шахеды" на юге Черниговщины, направляются на север.

Дроны в центре и севере Житомирщины, курс на запад".

6:31: "БпЛА на западе Днепропетровщины, курс на северо-восточное направление.

"Шахеды" на Кровоградщине, курс на юг.

"Шахеды" на Харьковщине, курс на юг.

"Шахеды" на Сущине северо-восточное направление.

"Шахеды" на Черниговщине и Киевщине, курс на юг.

Дроны на Житомирщине, южное направление".