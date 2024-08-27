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Росіяни влучили балістикою по готелю у Кривому Розі, є загиблі та поранені

Ольга Глущенко Вівторок, 27 серпня 2024, 01:02
Росіяни влучили балістикою по готелю у Кривому Розі, є загиблі та поранені
фото: Перший міський. Кривий Ріг

У Кривому Розі росіяни поцілили балістикою по готелю, є загиблі та потерпілі.

Джерело: Дніпро оперативний, Перший міський. Кривий Ріг, голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Дослівно Дніпро оперативний: "Кривий Ріг. росіяни вдарили балістикою по готелю".

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Пряма мова Вілкула: "Новини погані, конкретика після відбою.

Всі вже на місці. Рятувальні та медичні служби рятують людей".

Деталі: За попередніми даними, окупанти атакували готель "Аврора".

ВІДЕО ДНЯ

Місцеві пабліки опублікували фото прильоту по криворізькому готелю.

Оновлено:Пізніше Лисак повідомив, що внаслідок атаки росіян у Кривому Розі понівечений цивільний об'єкт.

Пряма мова Лисака: "Через атаку понівечений цивільний об'єкт. Попередньо, одна загибла і четверо поранених. Під завалами можуть бути люди". 

Оновлено: Голова Криворізького району Євген Ситниченко після 2 години ночі повідомив, що кількість жертв внаслідок атаки росіян на готель Кривого рогу зросла до двох осіб.

Кривий Рігракетний удар
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