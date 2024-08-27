Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне попали баллистикой по гостинице в Кривом Роге, есть погибшие и пострадавшие

Ольга ГлущенкоВторник, 27 августа 2024, 01:02
Россияне попали баллистикой по гостинице в Кривом Роге, есть погибшие и пострадавшие
фото: Первый городской. Кривой Рог

В Кривом Роге россияне попали баллистикой по гостинице, есть погибшие и пострадавшие.

Источник: Днепр оперативный, Первый городской. Кривой Рог, глава Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Дословно Днепр оперативный: "Кривой Рог. россияне ударили баллистикой по гостинице".

Реклама:

Прямая речь Вилкула: "Новости плохие, конкретика после отбоя.

Все уже на месте. Спасательные и медицинские службы спасают людей".

Детали: По предварительным данным, оккупанты атаковали отель "Аврора".

ВИДЕО ДНЯ

Местные паблики опубликовали фото прилета по криворожскому отелю.

Обновлено: Позже Лысак сообщил, что в результате атаки россиян в Кривом Роге изуродован гражданский объект.

Прямая речь Лысака: "Из-за атаки изуродован гражданский объект. Предварительно, одна погибшая и четверо раненых. Под завалами могут быть люди".

Обновлено: Глава Криворожского района Евгений Ситниченко после 2 часов ночи сообщил, что количество жертв в результате атаки россиян на отель Кривого Рога возросло до двух человек.

Кривой Рогракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Побег нардепа Дмитрука: суд арестовал единственного задержанного пособника – залог 5 млн

обновлено, фото, видео Российский удар по Львову: 7 человек погибли, в том числе 3 ребенка, 47 пострадали

МВФ начинает переговоры с Украиной по расширенному финансированию

документ Глава МИД Кулеба подал в отставку

Львовскую область атаковали две группы крылатых ракет - Воздушные силы

Байден отреагировал на ракетный удар в Полтаве: Путин пробует сломать волю свободного народа

Все новости...
Из-за атаки РФ на Украину погибли 7 человек и 47 пострадали, из них 4 ребенка
Белый дом об ударе РФ по Украине: Классический ход в стратегии Путина
По всей Украине была воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К в России
Ночная атака россиян на Запорожье: 2 погибших и 4 раненых
Последние новости
12:42
Nvidia получила судебный иск в рамках антимонопольного расследования
12:40
Самой молодой было 9 лет: что известно о матери и дочерях, погибших во Львове
12:34
Побег нардепа Дмитрука: суд арестовал единственного задержанного пособника – залог 5 млн
12:30
Блинкена вызвали в Конгресс для показаний о выводе войск из Афганистана
12:16
В Украине вырос спрос на гибридные авто и электрокары: что украинцы выбирали в августе
12:15
фото Россияне ракетным ударом убили во Львове мать и 3 детей
12:09
Не менее 4 "Шахедов" ночью зашли в Беларусь, там взлетал истребитель – "Беларускі Гаюн"
12:03
ЕС относительно атаки РФ на Полтаву: Украине необходимо иметь возможность эффективно отражать такие удары
12:02
ФутболЛунин попал в двадцатку лучших голкиперов мира
12:02
Два атомных блока украинских АЭС не работают на полную мощность – источники
Все новости...
Реклама:
Реклама: