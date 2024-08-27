Россияне попали баллистикой по гостинице в Кривом Роге, есть погибшие и пострадавшие

В Кривом Роге россияне попали баллистикой по гостинице, есть погибшие и пострадавшие.

Источник: Днепр оперативный, Первый городской. Кривой Рог, глава Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Дословно Днепр оперативный: "Кривой Рог. россияне ударили баллистикой по гостинице".

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Прямая речь Вилкула: "Новости плохие, конкретика после отбоя.

Все уже на месте. Спасательные и медицинские службы спасают людей".

Детали: По предварительным данным, оккупанты атаковали отель "Аврора".

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Местные паблики опубликовали фото прилета по криворожскому отелю.

Обновлено: Позже Лысак сообщил, что в результате атаки россиян в Кривом Роге изуродован гражданский объект.

Прямая речь Лысака: "Из-за атаки изуродован гражданский объект. Предварительно, одна погибшая и четверо раненых. Под завалами могут быть люди".

Обновлено: Глава Криворожского района Евгений Ситниченко после 2 часов ночи сообщил, что количество жертв в результате атаки россиян на отель Кривого Рога возросло до двух человек.