Россияне попали баллистикой по гостинице в Кривом Роге, есть погибшие и пострадавшие
В Кривом Роге россияне попали баллистикой по гостинице, есть погибшие и пострадавшие.
Источник: Днепр оперативный, Первый городской. Кривой Рог, глава Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Дословно Днепр оперативный: "Кривой Рог. россияне ударили баллистикой по гостинице".
Прямая речь Вилкула: "Новости плохие, конкретика после отбоя.
Все уже на месте. Спасательные и медицинские службы спасают людей".
Детали: По предварительным данным, оккупанты атаковали отель "Аврора".
Местные паблики опубликовали фото прилета по криворожскому отелю.
Обновлено: Позже Лысак сообщил, что в результате атаки россиян в Кривом Роге изуродован гражданский объект.
Прямая речь Лысака: "Из-за атаки изуродован гражданский объект. Предварительно, одна погибшая и четверо раненых. Под завалами могут быть люди".
Обновлено: Глава Криворожского района Евгений Ситниченко после 2 часов ночи сообщил, что количество жертв в результате атаки россиян на отель Кривого Рога возросло до двух человек.