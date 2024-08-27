Генштаб повідомив про 148 бойових зіткнень на фронті за минулу добу

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби на фронті відбулося 148 бойових зіткнень Сил оборони з ворогом.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Із початку минулої доби на фронті відбулося 148 бойових зіткнень.

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На Харківському напрямку окупанти впродовж дня здійснили атаку поблизу Вовчанська. Підрозділи Сил оборони успішно відбили штурмові дії противника.

За попередньою інформацією, на цьому напрямку з початку доби втрати ворога склали 62 окупанти загиблими та пораненими, знищено танк, бойову броньовану машину, дві артилерійські системи та три одиниці атомобільної техніки. Крім того, пошкоджено танк, чотири артилерійські системи та вісім одиниць автомобільної техніки ворога.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 14 атак противника в районі населених пунктів Новоосинове, Глушківка, Стельмахівка та Андріївка.

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18 разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку населених пунктів Макіївки, Греківки, Дружелюбівки, Невського, Новосадового та Торського, всі ворожі атаки захисники відбили.

На Сіверському напрямку захисники відбивали сім штурмових дій ворога в районах Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки. Підрозділи ЗСУ утримують зайняті позиції та рубежі, відбивають спроби наступу окупантів, триває бій поблизу Виїмки.

На Краматорському напрямку зазнали невдачі чотири спроби загарбників просунутися поблизу Часового Яру.

На Торецькому напрямку ситуація напружена, у понеділок противник за підтримки авіації 11 разів намагався вклинитися в українську оборону. Атака в районі Нью-Йорку продовжується.

Складна ситуація на Покровському напрямку, де за минулу добу в районах населених пунктів Калинове, Воздвиженка, Новоолександрівка, Пантелеймонівка, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Новогродівка, Мемрик, Михайлівка, Карлівка українські підрозділи відбивали 56 наступальних та штурмових дій ворога. Шість боєзіткнень на цей час ще тривають. Українські війська вживають заходів з утримання визначених рубежів, завдають ворогу втрат.

За попередніми підрахунками, у понеділок окупанти втратили майже дві сотні військових вбитими та пораненими, також українські військовослужбовці знищили дві артилерійські системи, два міномети і три одиниці автомобільної техніки. Окрім того, пошкодили одну артсистему і чотири автомобіля.

На Курахівському напрямку нараховується 14 бойових зіткнень. Загарбники зберігають активність, намагаючись просунутись у районах населених пунктів Красногорівка, Гостре, Георгіївка та Костянтинівка. Підрозділи Сил оборони відбили 12 атак противника, чотири боєзіткнення тривають поблизу Карлівки та Невельського.

Гаряче було і на Времівському напрямку, де відбулося 20 боєзіткнень в напрямку Водяного та Вугледара. Триває чотири атаки поблизу Пречистівки.

На Придніпровському напрямку підрозділи українських військ відбили три спроби противника атакувати позиції в острівній зоні, противник успіху не мав.

На інших напрямках ворожі підрозділи наступальних дій не проводили.