Генштаб сообщил о 148 боевых столкновениях на фронте за минувшие сутки

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло 148 боевых столкновений Сил обороны с врагом.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: С начала минувших суток на фронте произошло 148 боевых столкновений.

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На Харьковском направлении оккупанты в течение дня совершили атаку вблизи Волчанска. Подразделения Сил обороны успешно отбили штурмовые действия противника.

По предварительной информации, на этом направлении с начала суток потери врага составили 62 оккупанта погибшими и ранеными, уничтожены танк, боевая бронированная машина, две артиллерийские системы и три единицы атомобильной техники. Кроме того, повреждены танк, четыре артиллерийские системы и восемь единиц автомобильной техники врага.

На Купянском направлении Силы обороны отбили 14 атак противника в районе населенных пунктов Новоосиново, Глушковка, Стельмаховка и Андреевка.

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18 раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Макеевки, Грековки, Дружелюбовки, Невского, Новосадового и Торского, все вражеские атаки защитники отбили.

На Северском направлении защитники отражали семь штурмовых действий врага в районах Спирного, Верхнекаменского и Выемки. Подразделения ВСУ удерживают занятые позиции и рубежи, отражают попытки наступления оккупантов, продолжается бой вблизи Выемки.

На Краматорском направлении потерпели неудачу четыре попытки захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра.

На Торецком направлении ситуация напряженная, в понедельник противник при поддержке авиации 11 раз пытался вклиниться в украинскую оборону. Атака в районе Нью-Йорка продолжается.

Сложная ситуация на Покровском направлении, где за минувшие сутки в районах населенных пунктов Калиново, Воздвиженка, Новоалександровка, Пантелеймоновка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Новогродовка, Мемрик, Михайловка, Карловка украинские подразделения отражали 56 наступательных и штурмовых действий врага. Шесть боестолкновений в настоящее время еще продолжаются. Украинские войска принимают меры по удержанию определенных рубежей, наносят врагу потери.

По предварительным подсчетам, в понедельник оккупанты потеряли почти две сотни военных убитыми и ранеными, также украинские военнослужащие уничтожили две артиллерийские системы, два миномета и три единицы автомобильной техники. Кроме того, повредили одну артсистему и четыре автомобиля.

На Кураховском направлении насчитывается 14 боевых столкновений. Захватчики сохраняют активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Острое, Георгиевка и Константиновка. Подразделения Сил обороны отбили 12 атак противника, четыре боестолкновения продолжаются вблизи Карловки и Невельского.

Горячо было и на Времовском направлении, где произошло 20 боестолкновений в направлении Водяного и Угледара. Продолжается четыре атаки вблизи Пречистовки.

На Приднепровском направлении подразделения украинских войск отбили три попытки противника атаковать позиции в островной зоне, противник успеха не имел.

На других направлениях вражеские подразделения наступательных действий не проводили.