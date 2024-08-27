По всій Україні знову оголошували повітряну тривогу через ракетну загрозу

На світанку 27 серпня в Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетного удару.

Джерело: мапа повітряних тривог, Повітряні сили

Деталі: Раніше Повітряні сили повідомили про зліт російських бомбардувальників.

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Пізніше вони почали повідомляти про ракети курсом на Чернігівщину, Полтавщину, Черкащину, Київ, Умань.

По всій Україні знову повітряну тривогу.

У Києві було чути звуки вибухів.

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Оновлено: Повітряні сили повідомили про подальший рух російських ракет Україною.

Дослівно: "Ракети з Черкащини на Вінниччину, курс західний".

"Ракетина півночі Миколаївщини, курс південний".

5:32: "Ракети з Вінниччини на Хмельниччину".

5:43: "Ракета з півдня в сторону Староконстянтинова".

5:47: "Ракета у напрямку Рівного".

6:45: "Балістика на Васильків, Обухів".

Оновлено: Близько 7 ранку в облвстях почали оголошувати відбої повітряної тривоги.

Що передувало: У ніч проти 27 серпня по всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К у Росії.