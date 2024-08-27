По всій Україні знову оголошували повітряну тривогу через ракетну загрозу
Вівторок, 27 серпня 2024, 05:14
На світанку 27 серпня в Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетного удару.
Джерело: мапа повітряних тривог, Повітряні сили
Деталі: Раніше Повітряні сили повідомили про зліт російських бомбардувальників.
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Пізніше вони почали повідомляти про ракети курсом на Чернігівщину, Полтавщину, Черкащину, Київ, Умань.
По всій Україні знову повітряну тривогу.
У Києві було чути звуки вибухів.
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Оновлено: Повітряні сили повідомили про подальший рух російських ракет Україною.
Дослівно: "
Що передувало: У ніч проти 27 серпня по всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К у Росії.