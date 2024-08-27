По всей Украине снова объявляли воздушную тревогу из-за ракетной угрозы

На рассвете 27 августа в Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетного удара.

Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы

Детали: Ранее Воздушные силы сообщили о взлете российских бомбардировщиков.

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Позже они начали сообщать о ракетах курсом на Черниговщину, Полтавщину, Черкасскую область, Киев, Умань.

По всей Украине снова воздушную тревогу.

В Киеве были слышны звуки взрывов.

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Обновлено: Воздушные силы сообщили о дальнейшем движении российских ракет по Украине.

Дословно: "Ракеты из Черкасской области на Виннитчину, курс западный".

"Ракета с севера Николаевской области, курс южный".

5:32: "Ракеты из Винницкой области на Хмельнитчину".

5:43: "Ракета с юга в сторону Староконстантинова".

5:47: "Ракета в направлении Ровно".

6:45: "Баллистика на Васильков, Обухов".

Обновлено: Около 7 утра в областях начали объявлять отбои воздушной тревоги.

Что предшествовало: В ночь на 27 августа по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К в России.