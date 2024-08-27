Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

По всей Украине снова объявляли воздушную тревогу из-за ракетной угрозы

Ольга ГлущенкоВторник, 27 августа 2024, 05:14
По всей Украине снова объявляли воздушную тревогу из-за ракетной угрозы
воздушная тревога, иллюстративное фото Getty Images

На рассвете 27 августа в Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетного удара.

Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы

Детали: Ранее Воздушные силы сообщили о взлете российских бомбардировщиков.

Реклама:

Позже они начали сообщать о ракетах курсом на Черниговщину, Полтавщину, Черкасскую область, Киев, Умань.

По всей Украине снова воздушную тревогу.

В Киеве были слышны звуки взрывов.

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено: Воздушные силы сообщили о дальнейшем движении российских ракет по Украине.

Дословно: "Ракеты из Черкасской области на Виннитчину, курс западный".

"Ракета с севера Николаевской области, курс южный".

5:32: "Ракеты из Винницкой области на Хмельнитчину".

5:43: "Ракета с юга в сторону Староконстантинова".

5:47: "Ракета в направлении Ровно".

6:45: "Баллистика на Васильков, Обухов".

Обновлено: Около 7 утра в областях начали объявлять отбои воздушной тревоги.

Что предшествовало: В ночь на 27 августа по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К в России.

воздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский об изменениях в Кабмине: не могу прогнозировать, чем займутся министры после увольнения

видеоМалюську в Раде встретили аплодисментами и... уволили

Рада уволила вице-премьера по вопросам евроинтеграции Стефанишину

Рада провалила увольнение министра Верещук

Рада уволила Камышина с должности министра стратегпрома

Кадровый дипломат может возглавить Министерство культуры: кто такой Николай Точицкий

Все новости...
воздушная тревога
Вражеские "Шахеды" атакуют Украину
По всей Украине была воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К в России
ПВО еще охотится за "Шахедами": в ряде областей продолжается воздушная тревога
Последние новости
16:43
СМИ: Макрон определится с новым премьером до конца дня
16:41
Украина готовится к давлению МВФ относительно девальвации гривны и повышения налогов – Bloomberg
16:39
СМИ узнали, сколько Германия передаст Украине IRIS-T средней дальности
16:31
Вся энергетическая рать. Как несмотря на громкие коррупционные скандалы Галущенко увеличивает свое влияние на энергетику Украины
16:18
Экспортеры нефти из ОПЕК+ сомневаются в необходимости увеличения добычи
15:50
Предложи своего кандидата для проекта "УП-100"
15:46
До 6 возросло количество пострадавших от российской атаки на Кривой Рог
15:42
Зеленский об изменениях в Кабмине: не могу прогнозировать, чем займутся министры после увольнения
15:39
Увольнение Кулебы с должности в МИД "срочно отложили" – нардеп
15:30
дополненоСамой молодой было 7 лет: что известно о матери и дочерях, погибших во Львове
Все новости...
Реклама:
Реклама: