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Нічна атака росіян на Запоріжжя: 2 загиблих і 4 поранених

Ольга Глущенко , Ірина БалачукВівторок, 27 серпня 2024, 07:40
Нічна атака росіян на Запоріжжя: 2 загиблих і 4 поранених
Іван Федоров, фото з Facebook

Голова військової адміністрації Запорізької області Іван Федоров повідомив, що внаслідок нічної атаки російських "Шахедів" на Запоріжжя 2 людини загинули та 4 дістали поранення.

Джерело: Федоров у Telegram, секретар Запорізької міської ради та виконуюча обов’язки міського голови Регіна Харченко у Telegram 

Пряма мова: "Одна людина загинула, двоє – поранені. Такі наслідки нічної атаки "Шахедами" на Запоріжжя".

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Деталі: За попередніми даними, росіяни завдали сім ударів безпілотниками по території Запоріжжя та Запорізького району.

Федоров повідомив, що загинув чоловік, поранення отримали чоловік і жінка.

Пряма мова: "Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватні будинки, сталося займання сухої трави на відкритій території".

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Оновлено: Згодом секретар Запорізької міської ради та виконуюча обов’язки міського голови Регіна Харченко, повідомила, що внаслідок російських ударів загинули 2 людей і ще 4 дістали поранення.

За словами Федорова, за добу внаслідок російських атак по Запоріжжю та Запорізькому району 3 загиблих та 5 поранених.

 

ЗапоріжжяШахеджертвивійна
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