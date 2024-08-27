Ночная атака россиян на Запорожье: 2 погибших и 4 раненых

Глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров сообщил, что в результате ночной атаки российских "Шахедов" на Запорожье 2 человека погибли и 4 получили ранения.

Источник: Федоров в Telegram, секретарь Запорожского городского совета и исполняющая обязанности городского головы Регина Харченко в Telegram

Прямая речь: "Один человек погиб, двое - ранены. Такие последствия ночной атаки "Шахедами" на Запорожье".

Реклама:

Детали: По предварительным данным, россияне нанесли семь ударов беспилотниками по территории Запорожья и Запорожского района.

Федоров сообщил, что погиб мужчина, ранения получили мужчина и женщина.

Прямая речь: "Взрывной волной и обломками повреждены частные дома, произошло возгорание сухой травы на открытой территории".

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено: Позже секретарь Запорожского городского совета и исполняющая обязанности городского головы Регина Харченко, сообщила, что в результате российских ударов погибли 2 человека и еще 4 получили ранения.

По словам Федорова, за сутки в результате российских атак по Запорожью и Запорожскому району 3 погибших и 5 раненых.