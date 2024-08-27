У Києві внаслідок падіння уламків горіла трава – КМВА

Уламки збитих повітряних цілей у столиці попадавали у лісопаркових зонах у Дніпровському та Деснянському районах, горіла трава, минулося без постраждалих.

Джерело: КМВА у Telegram

Пряма мова начальника КМВА Сергія Попка: "Київ відбиває комбіновану ракетно-дронову атаку ворога. Зафіксовано падіння уламків на лісопаркову зону в Дніпровському районі міста. Внаслідок чого виникла пожежа лісової підстилки на площі до 50 м2. Інформація про постраждалих відсутня".

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Деталі: Також зафіксовано падіння уламків в лісопарковій зоні Деснянського району – виникла пожежа.

"Інформація про постраждалих відсутня. Оперативні служби їдуть на місце", – підсумував Попко.

О 7:11 ранку повітряну тривогу у столиці скасували. Але для низки інших регіонів, зокрема, і для Київської області загроза російських ударів зберігається.