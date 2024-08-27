В Киеве в результате падения обломков горела трава – КГВА

Обломки сбитых воздушных целей в столице попадали в лесопарковых зонах в Днепровском и Деснянском районах, горела трава, обошлось без пострадавших.

Источник: КГВА в Telegram

Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "Киев отражает комбинированную ракетно-дроновую атаку врага. Зафиксировано падение обломков на лесопарковую зону в Днепровском районе города. В результате чего возник пожар лесной подстилки на площади до 50 м2. Информация о пострадавших отсутствует".

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Детали: Также зафиксировано падение обломков в лесопарковой зоне Деснянского района – возник пожар.

"Информация о пострадавших отсутствует. Оперативные службы следуют на место", – подытожил Попко.

В 7:11 утра воздушную тревогу в столице отменили. Но для ряда других регионов, в частности, и для Киевской области угроза российских ударов сохраняется.