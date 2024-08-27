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Сили оборони знешкодили ще 1 280 окупантів і 12 ворожих танків за добу

Ірина БалачукВівторок, 27 серпня 2024, 08:16
Сили оборони знешкодили ще 1 280 окупантів і 12 ворожих танків за добу
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Генштаб оновив інформацію про російські втрати у війні – лише за минулу добу українські воїни відмінусували 1 280 загарбників, 52 артилерійські системи, 19 ББМ та 12 танків.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 27.08.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 610 100 (+1 280) осіб,
  • танків – 8 563 (+12) од,
  • бойових броньованих машин – 16 667 (+19) од,
  • артилерійських систем – 17 495 (+52) од,
  • РСЗВ – 1 173 (+1) од,
  • засобів ППО – 937 (+0) од,
  • літаків – 367 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 254 (+120) од,
  • крилатих ракет – 2 547 (+103) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23 613 (+58) од,
  • спеціальної техніки – 2 944 (+3) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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