Сили оборони знешкодили ще 1 280 окупантів і 12 ворожих танків за добу

Генштаб оновив інформацію про російські втрати у війні – лише за минулу добу українські воїни відмінусували 1 280 загарбників, 52 артилерійські системи, 19 ББМ та 12 танків.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 27.08.24 орієнтовно склали:

Реклама:

особового складу – близько 610 100 (+1 280) осіб,

танків – 8 563 (+12) од,

бойових броньованих машин – 16 667 (+19) од,

артилерійських систем – 17 495 (+52) од,

РСЗВ – 1 173 (+1) од,

засобів ППО – 937 (+0) од,

літаків – 367 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 254 (+120) од,

крилатих ракет – 2 547 (+103) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 23 613 (+58) од,

спеціальної техніки – 2 944 (+3) од.

Дані уточнюються.