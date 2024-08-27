Сили оборони знешкодили ще 1 280 окупантів і 12 ворожих танків за добу
Вівторок, 27 серпня 2024, 08:16
Генштаб оновив інформацію про російські втрати у війні – лише за минулу добу українські воїни відмінусували 1 280 загарбників, 52 артилерійські системи, 19 ББМ та 12 танків.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 27.08.24 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 610 100 (+1 280) осіб,
- танків – 8 563 (+12) од,
- бойових броньованих машин – 16 667 (+19) од,
- артилерійських систем – 17 495 (+52) од,
- РСЗВ – 1 173 (+1) од,
- засобів ППО – 937 (+0) од,
- літаків – 367 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 254 (+120) од,
- крилатих ракет – 2 547 (+103) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23 613 (+58) од,
- спеціальної техніки – 2 944 (+3) од.
Дані уточнюються.