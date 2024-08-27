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Силы обороны обезвредили еще 1 280 оккупантов и 12 вражеских танков за сутки

Ирина БалачукВторник, 27 августа 2024, 08:16
Силы обороны обезвредили еще 1 280 оккупантов и 12 вражеских танков за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Генштаб обновил информацию о российских потерях в войне – только за минувшие сутки украинские воины отминусовали 1 280 захватчиков, 52 артиллерийские системы, 19 ББМ и 12 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 27.08.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 610 100 (+1 280) человек,
  • танков – 8 563 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин – 16 667 (+19) ед,
  • артиллерийских систем – 17 495 (+52) ед,
  • РСЗО – 1 173 (+1) ед,
  • средств ПВО – 937 (+0) ед,
  • самолетов – 367 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 254 (+120) ед,
  • крылатых ракет – 2 547 (+103) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 23 613 (+58) ед,
  • специальной техники – 2 944 (+3) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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