Силы обороны обезвредили еще 1 280 оккупантов и 12 вражеских танков за сутки
Вторник, 27 августа 2024, 08:16
Генштаб обновил информацию о российских потерях в войне – только за минувшие сутки украинские воины отминусовали 1 280 захватчиков, 52 артиллерийские системы, 19 ББМ и 12 танков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 27.08.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 610 100 (+1 280) человек,
- танков – 8 563 (+12) ед,
- боевых бронированных машин – 16 667 (+19) ед,
- артиллерийских систем – 17 495 (+52) ед,
- РСЗО – 1 173 (+1) ед,
- средств ПВО – 937 (+0) ед,
- самолетов – 367 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 254 (+120) ед,
- крылатых ракет – 2 547 (+103) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 23 613 (+58) ед,
- специальной техники – 2 944 (+3) ед.
Данные уточняются.