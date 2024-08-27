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Над Хмельниччиною збили 8 цілей, горіло житло, постраждав чоловік – ОВА

Вівторок, 27 серпня 2024, 08:35
Над Хмельниччиною збили 8 цілей, горіло житло, постраждав чоловік – ОВА
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

У Хмельницькій області у результаті російської атаки загорілися два приватні будинки і постраждала одна людина.

Джерело: голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Telegram

Пряма мова Тюріна: "Вночі під час повітряних тривог на території Хмельницької області наші сили ППО збили 8 ворожих цілей. Працюють усі відповідні служби та встановлюються місця падіння уламків. 

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Разом з тим, внаслідок атаки виникло загоряння двох приватних будинків. Чоловік, який проживає в будинку, отримав контузію".

Деталі: Голова ОВА повідомив, що на ранок повністю відновили електропостачання у населених пунктах, де воно зникло після масованої атаки 26 серпня.

Водночас він попередив, що через важку ситуацію в енергосистемі будуть застосовувати графіки погодинних відключень.
 

ХмельниччинапожежаППО
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