Над Хмельницкой областью сбили 8 целей, горело жилье, пострадал мужчина – ОВА
В Хмельницкой области в результате российской атаки загорелись два частных дома и пострадал один человек.
Источник: глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в Telegram
Прямая речь Тюрина: "Ночью во время воздушных тревог на территории Хмельницкой области наши силы ПВО сбили 8 вражеских целей. Работают все соответствующие службы и устанавливаются места падения обломков.
Вместе с тем, в результате атаки возникло возгорание двух частных домов. Мужчина, проживающий в доме, получил контузию".
Детали: Глава ОВА сообщил, что на утро полностью восстановили электроснабжение в населенных пунктах, где оно исчезло после массированной атаки 26 августа.
В то же время он предупредил, что из-за тяжелой ситуации в энергосистеме будут применять графики почасовых отключений.