Над Хмельницкой областью сбили 8 целей, горело жилье, пострадал мужчина – ОВА

В Хмельницкой области в результате российской атаки загорелись два частных дома и пострадал один человек.

Источник: глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в Telegram

Прямая речь Тюрина: "Ночью во время воздушных тревог на территории Хмельницкой области наши силы ПВО сбили 8 вражеских целей. Работают все соответствующие службы и устанавливаются места падения обломков.

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Вместе с тем, в результате атаки возникло возгорание двух частных домов. Мужчина, проживающий в доме, получил контузию".

Детали: Глава ОВА сообщил, что на утро полностью восстановили электроснабжение в населенных пунктах, где оно исчезло после массированной атаки 26 августа.

В то же время он предупредил, что из-за тяжелой ситуации в энергосистеме будут применять графики почасовых отключений.