Найбільше ворог атакує на Покровському напрямку: там відбулось 60 зіткнень із 170

Минулої доби, 26 серпня, на фронті відбулося 170 бойових зіткнень з ворогом, найбільше – на Покровському напрямку, де окупанти здійснили 60 штурмових дій.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "На Покровському напрямку наші захисники відбивали 60 штурмових дій в районах населених пунктів Калинове, Воздвиженка, Новоолександрівка, Пантелеймонівка, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Новогродівка, Мемрик, Михайлівка та Карлівка.

Реклама:

Українські захисники роблять усе можливе для утримання оборонних рубежів та позицій, завдають ворогу відчутних втрат".

Деталі: Загалом за минулу добу на фронті зафіксовано 170 бойових зіткнень.

Авіація та ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили противника, пункт управління БпЛА, РЛС "Зоопарк", 2 склади боєприпасів, артсистему та ще один важливий об’єкт ворога.

ВІДЕО ДНЯ

На Харківському напрямку агресор продовжував наступальні дії. Тут відбулося 3 бойових зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 16. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Новоосинового, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки.

На Лиманському напрямку захисники відбили 20 атак окупантів в районах Макіївки, Греківки, Дружелюбівки, Невського, Новосадового та Торського.

На Сіверському напрямку сили оборони відбили 7 штурмових дій поблизу Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку воїни зупинили 5 спроб противника прорвати оборону в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак у районах Торецька і Нью-Йорка.

На Курахівському напрямку сили оборони відбили ворожі атаки поблизу Красногорівки, Гострого, Георгіївки та Костянтинівки, де ворог 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку ворог здійснив 22 штурмові дії в напрямку Водяного, Вугледару та поблизу Пречистівки, під час штурмів активно задіював бронетехніку.

На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи активних наступальних дій не проводили.

На Придніпровському напрямку окупанти здійснили 4 безуспішні спроби вибити підрозділи сил оборони з зайнятих позицій.

26 серпня противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням 129 ракет, 81 авіаційний удар, задіявши 116 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4500 обстрілів, зокрема 156 - із використанням реактивних систем залпового вогню.