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Больше всего враг атакует на Покровском направлении: там состоялось 60 столкновений из 170

Алена МазуренкоВторник, 27 августа 2024, 08:40
Больше всего враг атакует на Покровском направлении: там состоялось 60 столкновений из 170
иллюстративное фото из Facebook Генштаба

За прошедшие сутки, 26 августа, на фронте произошло 170 боевых столкновений с врагом, больше всего - на Покровском направлении, где оккупанты совершили 60 штурмовых действий.

Источник: Генштаб

Дословно: "На Покровском направлении наши защитники отражали 60 штурмовых действий в районах населенных пунктов Калиновое, Воздвиженка, Новоалександровка, Пантелеймоновка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Новогродовка, Мемрик, Михайловка и Карловка.

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Украинские защитники делают все возможное для удержания оборонительных рубежей и позиций, наносят врагу ощутимые потери".

Детали: Всего за минувшие сутки на фронте зафиксировано 170 боевых столкновений.

Авиация и ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 16 районов сосредоточения живой силы противника, пункт управления БпЛА, РЛС "Зоопарк", 2 склада боеприпасов, артсистему и еще один важный объект врага.

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На Харьковском направлении агрессор продолжал наступательные действия. Здесь произошло 3 боевых столкновения в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении количество атак за сутки составило 16. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Новоосиново, Глушковки, Стельмаховки и Андреевки.

На Лиманском направлении защитники отбили 20 атак оккупантов в районах Макеевки, Грековки, Дружелюбовки, Невского, Новосадового и Торского.

На Северском направлении силы обороны отбили 7 штурмовых действий вблизи Спирного, Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении воины остановили 5 попыток противника прорвать оборону в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак в районах Торецка и Нью-Йорка.

На Кураховском направлении силы обороны отбили вражеские атаки вблизи Красногоровки, Острого, Георгиевки и Константиновки, где враг 18 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении враг совершил 22 штурмовые действия в направлении Водяного, Угледара и вблизи Пречистовки, во время штурмов активно задействовал бронетехнику.

На Ореховском направлении вражеские подразделения активных наступательных действий не проводили.

На Приднепровском направлении оккупанты совершили 4 безуспешные попытки выбить подразделения сил обороны с занятых позиций.

26 августа противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением 129 ракет, 81 авиационный удар, задействовав 116 КАБ. Кроме этого, совершил более 4500 обстрелов, в том числе 156 - с использованием реактивных систем залпового огня.

Генштабвойна
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