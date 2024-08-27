У Болгарії президент призначив технічний уряд і затвердив дату дострокових виборів

Президент Болгарії Румен Радев підписав указ про призначення технічного уряду, склад якого був запропонований тимчасовим прем’єр-міністром Димитаром Главчевим.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Nova.bg

Деталі: Іншим указом болгарський президент призначив дострокові парламентські вибори на 27 жовтня 2024 року.

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Нагадаємо:

У вівторок, 27 серпня, Радев і віцепрезидентка Іліана Йотова візьмуть участь у церемонії приведення до присяги тимчасового уряду, яка відбудеться у парламенті.

Як відомо, 22 серпня Радев доручив виконувачу обов’язків прем’єр-міністра Димитару Главчеву сформувати новий технічний уряд.

Перед цим він відмовився затверджувати технічний уряд на чолі з прем’єркою Горікою Гранчаровою-Кожаревою через невдоволення кандидатурою очільника МВС.

Політична криза у Болгарії триває з 2021 року, відтоді в країні відбулись уже шість дострокових парламентських виборів. Останні, у червні 2024 року, не змогли призвести до формування постійного уряду.

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