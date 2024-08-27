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В Болгарии президент назначил техническое правительство и утвердил дату досрочных выборов

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцВторник, 27 августа 2024, 10:31
В Болгарии президент назначил техническое правительство и утвердил дату досрочных выборов
Президент Болгарии Румен Радев. Иллюстративное фото: Getty Images

Президент Болгарии Румен Радев подписал указ о назначении технического правительства, состав которого был предложен временным премьер-министром Димитаром Главчевым.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Nova.bg

Детали: Другим указом болгарский президент назначил досрочные парламентские выборы на 27 октября 2024 года.

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Напомним:

  • Во вторник, 27 августа, Радев и вице-президент Илиана Йотова примут участие в церемонии приведения к присяге временного правительства, которая состоится в парламенте.
  • Как известно, 22 августа Радев поручил исполняющему обязанности премьер-министра Димитару Главчеву сформировать новое техническое правительство.
  • Перед этим он отказался утверждать техническое правительство во главе с премьером Горикой Гранчаровой-Кожаревой из-за недовольства кандидатурой главы МВД.
  • Политический кризис в Болгарии продолжается с 2021 года, с тех пор в стране состоялись уже шесть досрочных парламентских выборов. Последние, в июне 2024 года, не смогли привести к формированию постоянного правительства.

Больше о ситуации в странах читайте здесь: Шанс остановить "друзей Путина": благодаря чему Болгария сможет выйти из политического кризиса.

Болгариявиборы
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