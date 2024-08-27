НАТО: Інцидент з "повітряним об'єктом", що залетів у Польщу, є "потенційно небезпечним"

Речниця НАТО Фари Далалла коментуючи, інформацію про те, що 26 серпня під час масованого обстрілу України, ймовірно, російський безпілотник влетів у польський повітряний простір, назвала такі дії РФ "безвідповідальними та потенційно небезпечними".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF24

Деталі: Речниця зазначила, що від початку повномасштабної війни Росії проти України на території країн-членів неодноразово знаходили уламки російських ударних безпілотників та ракет.

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Вона сказала, що такі дії є "безвідповідальними і потенційно небезпечними".

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