НАТО: Інцидент з "повітряним об'єктом", що залетів у Польщу, є "потенційно небезпечним"
Вівторок, 27 серпня 2024, 11:12
Речниця НАТО Фари Далалла коментуючи, інформацію про те, що 26 серпня під час масованого обстрілу України, ймовірно, російський безпілотник влетів у польський повітряний простір, назвала такі дії РФ "безвідповідальними та потенційно небезпечними".
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF24
Деталі: Речниця зазначила, що від початку повномасштабної війни Росії проти України на території країн-членів неодноразово знаходили уламки російських ударних безпілотників та ракет.
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Вона сказала, що такі дії є "безвідповідальними і потенційно небезпечними".
Нагадаємо:
- Після масованого обстрілу Росією України вранці 26 серпня Польща заявила про порушення її повітряного простору "повітряним об’єктом", який імовірно був безпілотником-камікадзе.
- Командувач оперативного командування Збройних сил Польщі Мацей Кліш сказав, що об’єкт, який залетів з України, не збили через атмосферні умови.
- Польські ЗМІ з посиланням на співрозмовників в армії повідомили, що там схиляються до версії про "Шахед" і він пробув у повітряному просторі країни щонайменше 33 хвилини.