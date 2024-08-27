Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

НАТО: Інцидент з "повітряним об'єктом", що залетів у Польщу, є "потенційно небезпечним"

Марія Ємець, Анастасія ПроцВівторок, 27 серпня 2024, 11:12
НАТО: Інцидент з повітряним об'єктом, що залетів у Польщу, є потенційно небезпечним
фото: RMF24

Речниця НАТО Фари Далалла коментуючи, інформацію про те, що 26 серпня під час масованого обстрілу України, ймовірно, російський безпілотник влетів у польський повітряний простір, назвала такі дії РФ "безвідповідальними та потенційно небезпечними". 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF24

Деталі: Речниця зазначила, що від початку повномасштабної війни Росії проти України на території країн-членів неодноразово знаходили уламки російських ударних безпілотників та ракет.

Реклама:

Вона сказала, що такі дії є "безвідповідальними і потенційно небезпечними". 

Нагадаємо:

  • Після масованого обстрілу Росією України вранці 26 серпня Польща заявила про порушення її повітряного простору "повітряним об’єктом", який імовірно був безпілотником-камікадзе. 
  • Командувач оперативного командування Збройних сил Польщі Мацей Кліш сказав, що об’єкт, який залетів з України, не збили через атмосферні умови.
  • Польські ЗМІ з посиланням на співрозмовників в армії повідомили, що там схиляються до версії про "Шахед" і він пробув у повітряному просторі країни щонайменше 33 хвилини.

ПольщабезпілотникиРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США оголосили санкції проти Симоньян та російських хакерів за втручання у президентські вибори

доповнено"Перезавантаження уряду": фракція "Слуга народу" визначила, хто займе посади

Зеленський: Усі визначені завдання Курської операції реалізовуються 

Графіки відключення світла у четвер: обмеження будуть легшими

Шуфричу в суд викликали лікарів через погане самопочуття

відеоНапад на військових у Луцьку: поліція затримала чоловіка, який стріляв із рушниці

Усі новини...
Польща
Російський "Шахед" пробув у небі Польщі понад пів години і "зник з радарів" – ЗМІ
У Польщі оголосили в розшук експосадовця через корупцію на закупівлі генераторів для України
У Польщі пояснили, чому не збили "повітряний об'єкт", що влетів з України
Останні новини
22:27
БЕБ про справу Коломойського: до схеми з легалізації 4 млрд причетний банк втікача Курченка
22:24
Російські війська запустили ударні БпЛА на територію України
22:16
Урядовий “Квартал”. Чому Зеленський вирішив провести кадрові зміни в уряді
22:10
Україна почала обговорення фіскальних реформ з МВФ
21:46
футболДовбика номінували на Золотий м'яч
21:32
Росіяни зі "Смерчів" обстріляли Костянтинівку: є жертва та поранені
21:16
США оголосили санкції проти Симоньян та російських хакерів за втручання у президентські вибори
21:14
Тижнева інфляція в Росії вперше за 18 місяців стала негативною
21:09
ЗМІ: Макрон відклав призначення нового прем’єра Франції, розгляне інших кандидатів
20:45
Опитування CNN: Гарріс несуттєво випереджає Трампа в ключових штатах
Усі новини...
Реклама:
Реклама: