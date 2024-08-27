НАТО: Инцидент с "воздушным объектом", залетевшим в Польшу, является "потенциально опасным"

Пресс-секретарь НАТО Фары Далалла комментируя информацию о том, что 26 августа во время массированного обстрела Украины, вероятно, российский беспилотник влетел в польское воздушное пространство, назвала такие действия РФ "безответственными и потенциально опасными".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Детали: Спикер отметила, что с начала полномасштабной войны России против Украины на территории стран-членов неоднократно находили обломки российских ударных беспилотников и ракет.

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Она сказала, что такие действия являются "безответственными и потенциально опасными".

Напомним: