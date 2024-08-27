НАТО: Инцидент с "воздушным объектом", залетевшим в Польшу, является "потенциально опасным"
Вторник, 27 августа 2024, 11:12
Пресс-секретарь НАТО Фары Далалла комментируя информацию о том, что 26 августа во время массированного обстрела Украины, вероятно, российский беспилотник влетел в польское воздушное пространство, назвала такие действия РФ "безответственными и потенциально опасными".
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24
Детали: Спикер отметила, что с начала полномасштабной войны России против Украины на территории стран-членов неоднократно находили обломки российских ударных беспилотников и ракет.
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Она сказала, что такие действия являются "безответственными и потенциально опасными".
Напомним:
- Как известно, после массированного обстрела Россией Украины утром 26 августа Польша заявила о нарушении ее воздушного пространства"воздушным объектом", который вероятно был беспилотником-камикадзе.
- Командующий оперативного командования Вооруженных сил Польши Мацей Клиш сказал, что объект, который залетел из Украины, не сбили из-за атмосферных условий.
- Польские СМИ со ссылкой на собеседников в армии сообщили, что там склоняются к версии о "Шахеде" и он пробыл в воздушном пространстве страны не менее 33 минут.