Армія РФ з "Градів" вдарила по Марганцю на Дніпропетровщині: загинув чоловік

Російські війська з реактивної системи залпового вогню "Град" атакували місто Марганець Дніпропетровської області, в результаті чого загинув 65-річний чоловік.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, Дніпропетровська обласна прокуратура

Пряма мова: "У Марганці Нікопольського району загинула людина. Ворог обстріляв місто з РСЗВ "Град". Обірвав життя 65-річного чоловіка".

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фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Деталі: Зазначається, що також окупанти зруйнували гараж. Інформація щодо ушкоджень наразі уточнюється.

фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.