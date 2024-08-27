Армія РФ з "Градів" вдарила по Марганцю на Дніпропетровщині: загинув чоловік
Вівторок, 27 серпня 2024, 12:12
Російські війська з реактивної системи залпового вогню "Град" атакували місто Марганець Дніпропетровської області, в результаті чого загинув 65-річний чоловік.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, Дніпропетровська обласна прокуратура
Пряма мова: "У Марганці Нікопольського району загинула людина. Ворог обстріляв місто з РСЗВ "Град". Обірвав життя 65-річного чоловіка".
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Деталі: Зазначається, що також окупанти зруйнували гараж. Інформація щодо ушкоджень наразі уточнюється.
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.