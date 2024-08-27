Армия РФ из "Градов" ударила по Марганцу на Днепропетровщине: погиб мужчина
Вторник, 27 августа 2024, 12:12
Российские войска из реактивной системы залпового огня "Град" атаковали город Марганец Днепропетровской области, в результате чего погиб 65-летний мужчина.
Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, Днепропетровская областная прокуратура
Прямая речь: "В Марганце Никопольского района погиб человек. Враг обстрелял город из РСЗО "Град". Оборвал жизнь 65-летнего мужчины".
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Детали: Отмечается, что также оккупанты разрушили гараж. Информация о повреждениях пока уточняется.
Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.