Армия РФ из "Градов" ударила по Марганцу на Днепропетровщине: погиб мужчина

Российские войска из реактивной системы залпового огня "Град" атаковали город Марганец Днепропетровской области, в результате чего погиб 65-летний мужчина.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, Днепропетровская областная прокуратура

Прямая речь: "В Марганце Никопольского района погиб человек. Враг обстрелял город из РСЗО "Град". Оборвал жизнь 65-летнего мужчины".

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фото: Днепропетровская областная прокуратура

Детали: Отмечается, что также оккупанты разрушили гараж. Информация о повреждениях пока уточняется.

фото: Днепропетровская областная прокуратура

Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.