Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна створила першу балістичну ракету – Зеленський

Ірина БалачукВівторок, 27 серпня 2024, 14:52
Україна створила першу балістичну ракету – Зеленський
Президент Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна продовжує розвивати свій військово-промисловий комплекс і вже створила свою першу балістичну ракету.

Джерело: президент під час пресконференції 27 серпня

Пряма мова Зеленського: "Які ще є напрацювання України? Ну, думав, що рано про це говорити, але… Було випробування – позитивно – першої балістичної української ракети. Я з цим вітаю наш ВПК".

Реклама:

Деталі: Він додав, що більше про ракету розповісти не може, але вирішив озвучити цю інформацію, щоб суспільство могло оцінити "наших людей, які 24 на 7 працюють на оборонних підприємствах".

Передісторія: 

  • Раніше Зеленський повідомив, що 24 серпня українські військові вперше вдарили по армії РФ новою зброєю – ракетою-дроном "Паляниця".

ЗеленськийОПКзброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Два подвійні подіуми. Підсумки виступу українських спортсменів 31 серпня на Паралімпіаді-2024

Путін "розплатився" з Кім Чен Ином за снаряди породистими кіньми – The Times

оновлено, відеоРосіяни атакували Харків ракетою "Гром-Е1", пошкоджено інфраструктуру, є постраждалі

У неділю найбільше обмежень електроенергії буде ввечері

фотоНа фронті загинув чемпіон світу з кікбоксингу Роман Головатюк

фото Начальником штабу Сил безпілотних систем призначили Гладкого – це спровокувало скандал

Усі новини...
Лукашенко заявив, що йому пропонують "плюнути на цю Росію" і "воювати разом з Україною"
Україна покаже США список цілей в РФ для ATACMS, щоб отримати дозвіл на удари від Байдена – ЗМІ   
Лавров: РФ "уточнює" свою доктрину застосування ядерної зброї
Винищувачі F-16 допомагали відбивати наймасованіший російський удар по Україні
Останні новини
04:02
Московський аеропорт "Внуково" призупинив роботу – росЗМІ
03:30
Українки виграли чемпіонат світу з артистичного плавання серед юніорів
02:58
Боррель відреагував на удар РФ по Харкову, внаслідок якого загинуло 6 людей
02:05
футболГоловний тренер "Ворскли": Завдання на сезон — вийти в єврокубки
02:00
Два подвійні подіуми. Підсумки виступу українських спортсменів 31 серпня на Паралімпіаді-2024
01:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з півдня
00:58
Українка Піддубна виграла медаль на третій Паралімпіаді поспіль
00:40
Ворог захопив Парасковіївку на Донеччині – DeepState
00:20
Паралімпіада-2024Подвійний український подіум у Парижі: Трусов здобув срібло, у Богодайка – бронза
00:12
Ворог завдав ракетного удару по громаді на Сумщині: загинула людина, є травмовані
Усі новини...
Реклама:
Реклама: