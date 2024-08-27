Україна створила першу балістичну ракету – Зеленський
Вівторок, 27 серпня 2024, 14:52
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна продовжує розвивати свій військово-промисловий комплекс і вже створила свою першу балістичну ракету.
Джерело: президент під час пресконференції 27 серпня
Пряма мова Зеленського: "Які ще є напрацювання України? Ну, думав, що рано про це говорити, але… Було випробування – позитивно – першої балістичної української ракети. Я з цим вітаю наш ВПК".
Реклама:
Деталі: Він додав, що більше про ракету розповісти не може, але вирішив озвучити цю інформацію, щоб суспільство могло оцінити "наших людей, які 24 на 7 працюють на оборонних підприємствах".
Передісторія:
- Раніше Зеленський повідомив, що 24 серпня українські військові вперше вдарили по армії РФ новою зброєю – ракетою-дроном "Паляниця".