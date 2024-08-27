Україна створила першу балістичну ракету – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна продовжує розвивати свій військово-промисловий комплекс і вже створила свою першу балістичну ракету.

Джерело: президент під час пресконференції 27 серпня

Пряма мова Зеленського: "Які ще є напрацювання України? Ну, думав, що рано про це говорити, але… Було випробування – позитивно – першої балістичної української ракети. Я з цим вітаю наш ВПК".

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Деталі: Він додав, що більше про ракету розповісти не може, але вирішив озвучити цю інформацію, щоб суспільство могло оцінити "наших людей, які 24 на 7 працюють на оборонних підприємствах".

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