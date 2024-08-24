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Україна вперше застосувала ракету-дрон "Паляниця" – Зеленський

Анастасія ПроцСубота, 24 серпня 2024, 12:26
Україна вперше застосувала ракету-дрон Паляниця – Зеленський
скрін з трансляції

24 серпня українські військові вперше вдарили по армії РФ новою зброєю – ракетою-дроном "Паляниця".

Джерело: Зеленський під час урочистостей за нагоди Дня Незалежності України

Пряма мова: "Це наш новий метод відплати агресору. Ворога було уражено. Я дякую всім, хто це забезпечив. Усім розробникам, виробникам і нашим воїнам. Пишаюся вами. Росії буде дуже складно, складно навіть вимовити, що саме прилетіло. Складно протидіяти, але дуже легко зрозуміти за що".

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Деталі: За словами президента, це зброя "абсолютно нового класу".

Зеленськийзброя
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