Зеленський розповів, що Татаров із Малюком "вбивали чеченців у Києві"

Володимир Зеленський, відповідаючи на питання УП про ефективність команди ОП і прохання оцінити роботу, зокрема заступника голови ОП Олега Татарова, відповів, що той разом з нинішнім главою СБУ Василем Малюком вбивав чеченців у Києві.

Джерело: Зеленський у відповіді на запитання УП

Деталі: Зеленський розповів, що раніше під час "офреку" розповідав журналістам інформацію про Татарова, яку знають "і Сполучені Штати Америки і всі".

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Пряма мова: "Що стосується Татарова… на офреці, я сказав вам про Татарова. Я повторю. Це знають і Сполучені Штати і всі. Олег Татаров разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були.

Замало? Вигнати його, щоб його вбили росіяни?"

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