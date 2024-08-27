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Вночі обстріляли пост охорони Луцького ТЦК, поранено солдата: нападника шукають

Станіслав ПогоріловВівторок, 27 серпня 2024, 20:56
Вночі обстріляли пост охорони Луцького ТЦК, поранено солдата: нападника шукають
Фото: Getty Iamges

Вночі 27 серпня невідомий відкрив вогонь по посту охорони Луцького ТЦК, у результаті чого був поранений старший солдат, нападнику вдалося втекти, наразі його розшукують. Особовому складу ТЦК дозволено відкривати вогонь на ураження у разі загрози життю військових. 

Джерело: оперативне командування "Захід" у Facebook

Дослівно: "27 серпня вночі невідомий відкрив вогонь по посту охорони Луцького ТЦК. У результаті нападу був поранений старший солдат М., який зараз знаходиться на лікуванні у госпіталі".

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Деталі: Повідомляється, що солдати роти  охорони, які у цей час  несли службу, відкрили вогонь у відповідь. "Злочинцю вдалося втекти з місця події. Зараз його розшукують правоохоронці", - говориться у повідомленні.

В ОП "Захід" також зазначили, що ТЦК — це режимний обʼєкт, у випадку загрози життю військовослужбовців вони відкриватимуть вогонь на ураження.

"Всі любителі стріляти у військових будуть покарані відповідно до чинного законодавства. Правоохоронні органи вже шукають вчорашніх стрільців. І будьте впевнені — знайдуть. До особового складу всіх ТЦК доведено, що у випадку загрози життю слід відкривати вогонь на ураження", - попередили в ОП "Захід".

ТЦКнадзвичайна подіяВолинська область
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