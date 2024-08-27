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Ночью обстреляли пост охраны Луцкого ТЦК, ранен солдат: нападающего ищут

Станислав ПогориловВторник, 27 августа 2024, 20:56
Ночью обстреляли пост охраны Луцкого ТЦК, ранен солдат: нападающего ищут
Фото: Getty Iamges

Ночью 27 августа неизвестный открыл огонь по посту охраны Луцкого ТЦК, в результате чего был ранен старший солдат, нападающему удалось скрыться, сейчас его разыскивают. Личному составу ТЦК разрешено открывать огонь на поражение в случае угрозы жизни военных. 

Источник: оперативное командование "Запад" в Facebook

Дословно: "27 августа ночью неизвестный открыл огонь по посту охраны Луцкого ТЦК. В результате нападения был ранен старший солдат М., который сейчас находится на лечении в госпитале".

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Детали: Сообщается, что солдаты роты охраны, которые в это время несли службу, открыли огонь в ответ. "Преступнику удалось скрыться с места происшествия. Сейчас его разыскивают правоохранители", - говорится в сообщении.

В ОП "Запад" также отметили, что ТЦК - это режимный объект, в случае угрозы жизни военнослужащих они будут открывать огонь на поражение.

"Все любители стрелять в военных будут наказаны в соответствии с действующим законодательством. Правоохранительные органы уже ищут вчерашних стрелков. И будьте уверены - найдут. До личного состава всех ТЦК доведено, что в случае угрозы жизни следует открывать огонь на поражение", - предупредили в ОП „Запад".

ТЦКчрезвычайное происшествиеВолынская область
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