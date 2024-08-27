Росіяни обстріляли "швидку", яка їхала до пораненого в Херсоні: постраждали троє медиків
Вівторок, 27 серпня 2024, 20:58
У Херсоні під російський обстріл потрапила бригада швидкої допомоги, яка прямувала на допомогу пораненому: постраждали троє медпрацівників.
Джерело: начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram
Пряма мова: "Бригада "швидкої", яка поспішала на допомогу пораненому у Дніпровському районі міста, сама потрапила під ворожий обстріл.
Реклама:
Постраждали троє медпрацівників. У них вибухова травма та контузія. Пошкоджене авто".
Деталі: Увечері в Дніпровському районі Херсона через ворожу атаку з дрона мінно-вибухову травму та уламкові поранення отримав 63-річний чоловік, який був на вулиці під час обстрілу.