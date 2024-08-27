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Росіяни обстріляли "швидку", яка їхала до пораненого в Херсоні: постраждали троє медиків

Валентина РоманенкоВівторок, 27 серпня 2024, 20:58
Росіяни обстріляли швидку, яка їхала до пораненого в Херсоні: постраждали троє медиків
ілюстративне фото Getty Images

У Херсоні під російський обстріл потрапила бригада швидкої допомоги, яка прямувала на допомогу пораненому: постраждали троє медпрацівників.

Джерело: начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram

Пряма мова: "Бригада "швидкої", яка поспішала на допомогу пораненому у Дніпровському районі міста, сама потрапила під ворожий обстріл.

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Постраждали троє медпрацівників. У них вибухова травма та контузія. Пошкоджене авто".

Деталі: Увечері в Дніпровському районі Херсона через ворожу атаку з дрона мінно-вибухову травму та уламкові поранення отримав 63-річний чоловік, який був на вулиці під час обстрілу.

Херсонвійна
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