Россияне обстреляли "скорую", которая ехала к раненому в Херсоне: пострадали трое медиков

В Херсоне под российский обстрел попала бригада скорой помощи, которая направлялась на помощь раненому: пострадали трое медработников.

Источник: начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram

Прямая речь: "Бригада "скорой", которая спешила на помощь раненому в Днепровском районе города, сама попала под вражеский обстрел.

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Пострадали трое медработников. У них взрывная травма и контузия. Повреждено авто".

Детали: Вечером в Днепровском районе Херсона из-за вражеской атаки с дрона минно-взрывную травму и осколочные ранения получил 63-летний мужчина, который был на улице во время обстрела.