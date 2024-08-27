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Шведські неонацисти обговорювали розправу над міністром юстиції – ЗМІ

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловВівторок, 27 серпня 2024, 21:21
Шведські неонацисти обговорювали розправу над міністром юстиції – ЗМІ
Фото: Getty Images

Члени неонацистського угруповання "Північний рух опору", який був створений у 1997 році і сповідує відкрито расистську та антисемітську доктрину, у закритих чатах обговорювали можливість убивства міністра юстиції Швеції Гуннара Стрьоммера на ґрунті антисемітизму.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розслідуванні газети Aftonbladet

Деталі: Члени "Північного руху опору" почали говорити про Стрьоммера після того, як один із учасників чату поділився інтерв'ю з міністром. Там він говорив про обмеження свободи об'єднання для нацистських груп та інших радикальних угруповань.

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"Спонтанно я відчуваю, що міг би уявити, як убиваю єврейського лакея Гуннара Стрьоммера і отримати довічне ув'язнення. Мої відчуття підказують мені, що це був би праведний вчинок", – написав у відповідь один із членів "Північного руху опору".

"Я теж так думаю", – додав інший.

У чаті, з яким ознайомився Aftonbladet, також містяться антисемітські заяви, прославляння Адольфа Гітлера і погрози на адресу геїв, погрози в бік лівоцентристських політиків, зокрема експрем’єрки Магдалени Андерссон.

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Рух у 2010-х роках набув відносної популярності у Швеції на тлі низки антимігрантських демонстрацій, але в останні роки шведські спецслужби не класифікують їх як загрозливу.

Нагадаємо: Нещодавно у Бельгії вирішили не оголошувати звинувачення трьом громадянам Нідерландам за підозрою в підготовці викрадення ексміністра юстиції Вінсента Ван Квікенборна через відсутність доказів.

Швеція
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