Шведские неонацисты обсуждали расправу над министром юстиции - СМИ

Члены неонацистской группировки "Северное движение сопротивления", которая была создана в 1997 году и исповедует открыто расистскую и антисемитскую доктрину, в закрытых чатах обсуждали возможность убийства министра юстиции Швеции Гуннара Стрёммера на почве антисемитизма.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на расследовании газеты Aftonbladet

Детали: Члены "Северного движения сопротивления" начали говорить о Стрёммере после того, как один из участников чата поделился интервью с министром. Там он говорил об ограничении свободы объединения для нацистских групп и других радикальных группировок.

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"Спонтанно я чувствую, что мог бы представить, как убиваю еврейского лакея Гуннара Стрёммера и получить пожизненное заключение. Мои чувства подсказывают мне, что это был бы праведный поступок", – написал в ответ один из членов „Северного движения сопротивления".

"Я тоже так думаю", – добавил другой.

В чате, с которым ознакомился Aftonbladet, также содержатся антисемитские заявления, прославление Адольфа Гитлера и угрозы в адрес геев, угрозы в сторону левоцентристских политиков, в частности экс-премьера Магдалены Андерссон.

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Движение в 2010-х годах приобрело относительную популярность в Швеции на фоне ряда антимигрантских демонстраций, но в последние годы шведские спецслужбы не классифицируют их как угрожающие.

Напомним: Недавно в Бельгии решили не объявлять обвинения трем гражданам Нидерландов по подозрению в подготовке похищения экс-министра юстиции Винсента Ван Квикенборна из-за отсутствия доказательств.