Медведєв заявив, що за допомогою Telegram РФ доносить свої матеріали до "пересічного українця"

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що за допомогою соцмережі Telegram пропаганда Кремля "доносить свої матеріали до пересічного українця".

Джерело: Медведєв на зустрічі з учасниками війни в Україні - кандидатами від партії "Единая Россия" на виборах різного рівня, цитують росЗМІ

Деталі: За словами Медведєва, "наявність злочинної діяльності в Telegram не означає, що вона була схвалена засновником месенджера Павлом Дуровим".

Реклама:

Він заявив, що месенджером Telegram користується велика кількість росіян, зокрема і в зоні "СВО" (так російська пропаганда підміняє слово війна -ред).

Політик також відзначив Telegram як платформу, що дає змогу Росії публікувати матеріали та доводити їх до відома "пересічного українця".

Пряма мова: "Телеграмом як месенджером користується величезна кількість наших людей, зокрема тих, які перебувають на лінії бойового зіткнення. І про це неодноразово говорив наш ворог, що вони не можуть це контролювати. А матеріали, які ми там (у Телеграмі) публікуємо, доходять до сприйняття пересічного українця. І в нього теж починаються розумові процеси, що все дещо інакше, ніж показують у них по телевізору. Тому це очевидно політична історія. І з нею необхідно розбиратися".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Також Медведєв порадив владі Франції затримати і творця Facebook Марка Цукерберга за аналогією з Дуровим.

Нагадаємо: Очільник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов зазначав, що месенджер Telegram становить проблему для національної безпеки України. Проте, за його словами, Telegram допомагає інформаційно впливати на людей на тимчасово окупованих територіях.

27 серпня на пресконференції президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання про можливе обмеження роботи Телеграму в Україні, зазначив, що, на його думку, до питання регулювання роботи соціальних мереж потрібно ставитися з обережністю.