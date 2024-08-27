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Медведев заявил, что с помощью Telegram РФ доносит свои материалы до "рядового украинца"

Валентина РоманенкоВторник, 27 августа 2024, 21:55
Медведев заявил, что с помощью Telegram РФ доносит свои материалы до рядового украинца
фото - "Единая Россия"

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что с помощью соцсети Telegram пропаганда Кремля "доносит свои материалы до рядового украинца".

Источник: Медведев на встрече с участниками войны в Украине - кандидатами от партии "Единая Россия" на выборах разного уровня, цитируют росСМИ

Детали: По словам Медведева, "наличие преступной деятельности в Telegram не означает, что она была одобрена основателем мессенджера Павлом Дуровым".

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Он заявил, что мессенджером Telegram пользуется большое количество россиян, в том числе и в зоне "СВО" (так российская пропаганда подменяет слово война -ред).

Политик также отметил Telegram как платформу, которая позволяет России публиковать материалы и доводить их до сведения "рядового украинца".

Прямая речь: "Телеграмом как мессенджером пользуется огромное количество наших людей, в том числе, находящихся на линии боевого соприкосновения. И об этом неоднократно говорил наш враг, что они не могут это контролировать. А материалы, которые мы там (в Телеграме) публикуем, доходят до восприятия рядового украинца. И у него тоже начинаются мыслительные процессы, что всё несколько иначе, чем показывают у них по телевизору. Поэтому это очевидно политическая история. И с ней необходимо разбираться".

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Детали: Также Медведев посоветовал властям Франции задержать и создателя Facebook Марка Цукерберга по аналогии с Дуровым.

Напомним: Глава Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов отмечал, что мессенджер Telegram представляет проблему для национальной безопасности Украины. Однако, по его словам, Telegram помогает информационно влиять на людей на временно оккупированных территориях.

27 августа на пресс-конференции президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о возможном ограничении работы Телеграма в Украине, отметил, что, по его мнению, к вопросу регулирования работы социальных сетей нужно относиться с осторожностью.

соцсетипропагандаРосcиявойна
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