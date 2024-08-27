Міноборони Польщі про МіГи для України: можемо передати, коли отримаємо більш сучасну заміну

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що польська сторона розуміє прохання президента Володимира Зеленського щодо передачі Україні своїх винищувачів МіГ-29, але зможе це зробити тільки після того, як отримає більш сучасну заміну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на портал Wirtualna Polska

Деталі: Голова польського Міноборони сказав, що розуміє українського президента, але підкреслив, що Польща ухвалює рішення через призму своєї безпеки й уже зробила для України все, що могла.

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"Я знаю, що Україна потребує багато зброї, але наші партнери з України також повинні розуміти, що польська держава повинна зберегти свої можливості. І це є пріоритетом для мене як міністра оборони", – додав він.

Стосовно передання Україні польських МіГ-29 Косіняк-Камиш зазначив, що такі рішення можуть ухвалити лише після того, як польські Військово-повітряні сили будуть посилені новими літаками – зокрема замовленими у США F-35.

"Тільки після отримання нових літаків можна буде по-іншому розпоряджатися старими літаками, такими як МіГі-29, які зараз все ще використовуються зокрема для виконання місій із захисту польського повітряного простору. Тоді ми будемо ухвалювати рішення", – додав він.

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У липні польський прем'єр Дональд Туск говорив, що Польща може розглянути передачу Україні додаткових винищувачів радянських моделей, якщо зможе спільно з союзниками знайти їм заміну.

Нагадаємо: На пресконференції у вівторок Зеленський розповів, що хотів би домогтися згоди від Польщі на передачу винищувачів радянських моделей, зокрема МіГ.