Минобороны Польши о МиГах для Украины: можем передать, когда получим более современную замену

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польская сторона понимает просьбу президента Владимира Зеленского о передаче Украине своих истребителей МиГ-29, но сможет это сделать только после того, как получит более современную замену.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на портал Wirtualna Polska

Детали: Глава польского Минобороны сказал, что понимает украинского президента, но подчеркнул, что Польша принимает решение через призму своей безопасности и уже сделала для Украины все, что могла.

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"Я знаю, что Украина нуждается во многом оружии, но наши партнеры из Украины также должны понимать, что польское государство должно сохранить свои возможности. И это является приоритетом для меня как министра обороны", – добавил он.

Относительно передачи Украине польских МиГ-29 Косиняк-Камыш отметил, что такие решения могут принять только после того, как польские Военно-воздушные силы будут усилены новыми самолетами – в частности заказанными в США F-35.

"Только после получения новых самолетов можно будет по-другому распоряжаться старыми самолетами, такими как МиГи-29, которые сейчас все еще используются в частности для выполнения миссий по защите польского воздушного пространства. Тогда мы будем принимать решение", – добавил он.

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В июле польский премьер Дональд Туск говорил, что Польша может рассмотреть передачу Украине дополнительных истребителей советских моделей, если сможет совместно с союзниками найти им замену.

Напомним: На пресс-конференции во вторник Зеленский рассказал, что хотел бы добиться согласия от Польши на передачу истребителей советских моделей, в частности МиГ.